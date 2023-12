Patientendaten Zukunft des Endoprothesenregisters ungewiss

Köln Eingesetzte Implantate werden in Deutschland nicht bei allen Patienten nachverfolgt. Dass das gefährlich werden kann, zeigt der Skandal um die inzwischen liquidierte französische Firma Poly Implant Prothèse. Das Unternehmen hatte Brustimplantate mit minderwertigem Industriesilikon befüllt, die deshalb ab 2012 ausgetauscht werden mussten. Wie viele Frauen in Deutschland betroffen waren, ist allerdings nicht bekannt, weil es hierzulande kein zentrales Register für Brustimplantate gibt.

Das soll sich mit dem vom Bundesgesundheitsministerium (BMG) geplanten Implantateregister Deutschland (IRD) ändern. Ab Juli 2024 soll es in den Regelbetrieb gehen. Die Meldung von eingesetzten Brustimplantaten wird dann verpflichtend, unabhängig davon, ob es sich um Kassen- oder Privatpatientinnen handelt. In den Folgejahren sollen weitere Implantate wie Knie- und Hüft-Endoprothesen und Aortenklappen in das IRD fließen.

Mit dem IRD ist die hundertprozentige Datenlieferung vorgesehen. Genau deswegen hält Bernd Kladny, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und Chefarzt der Fachklinik Herzogenaurach, das IRD auch für sinnvoll. Allerdings führen die Orthopäden seit elf Jahren ein eigenes Register für Knie- und Hüftprothesen – das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD) mit inzwischen 2,6 Millionen Datensätzen.

BMG lobt Qualität des EPRD

Das BMG strebt an, dass die Daten aus dem EPRD in das IRD überführt werden. Auf Anfrage von Handelsblatt Inside lobte das BMG die Daten des EPRD, die unter anderem für Langzeitbetrachtungen wertvoll seien. „Diese Zeitreihe sollte idealerweise durch das IRD ohne Brüche weitergeführt werden“, schreibt das BMG auf Anfrage. „Da das EPRD als ,Blaupause“ für das IRD diente, steht dem auch aus technischer Sicht nichts entgegen.“

Für Kladny ist die Datenweitergabe ohne Gegenleistung aber nicht vorstellbar. „Wir stellen die Daten zur Verfügung, wenn die Arbeit durch uns weitergeführt werden kann“, sagte er zu Handelsblatt Inside. Das EPRD ist eine eigene Gesellschaft mit elf Mitarbeitern und mindestens 35 ehrenamtlichen Orthopädinnen und Orthopäden, die in Arbeitsgruppen die Daten auswerten.

Finanziert wird es von der Industrie, den Krankenkassen, der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) und den Krankenhäusern. Jährlich stehe ein Budget von circa 1,8 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Kladny. Mit diesem Etat komme man aber nur aus, weil die Fachexperten die Daten weitgehend ehrenamtlich für die Forschung auswerten: „Wenn sie für jemand anderes arbeiten, wird es teurer.“

Es gehe ihm bei einer Zusammenarbeit mit dem BMG aber gar nicht ums Geld. „Wir wollen, dass die Daten im EPRD weiter ergänzt werden“, sagt Kladny. Die Sicherheit der Implantate sei nur noch ein kleiner Aspekt. Entscheidend sei, die Versorgung zu verbessern. Spannend wären Forschungsfragen wie etwa die Wirksamkeit eines Prothesentyps bei einer bestimmten Patientengruppe. Die Ergebnisse im EPRD würden den Kliniken zurückgespielt, sodass die Patienten von der Datenanalyse profitieren.

AOK und BVMed loben EPRD

Auch die Krankenkassen und Medizintechniker unterstützen das EPRD. So schlug Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, bereits Ende letzten Jahres vor, dass die Knie- und Hüftdaten, die eigentlich an das IRD gehen sollen, für eine Übergangszeit von fünf Jahren an das EPRD umgeleitet werden. Marc Michel, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Medizintechnologie (BVMed), bezeichnete das EPRD gar als „gemeinsame Erfolgsgeschichte von Ärzten, Krankenkassen und Herstellern“.

Der Knackpunkt: Bei der Datenerfassung hat das IRD künftig Vorrang. Denn während die Datenübermittlung an das IRD gesetzlich vorgeschrieben ist, die Patienten also nur über die Datenübermittlung informiert werden, müssen sie für das EPRD ihre Einwilligung geben.

Ob und wie es mit dem Endoprothesenregister weitergeht, hängt also vom Datenfluss ab. Die Kliniken werden kaum gleichartige Datensätze an zwei verschiedene Register melden, da dies einen Mehraufwand bei ohnehin knapper Personaldecke bedeuten würde, meinte Kladny. Wenn aber eine einfache Lösung für die Zweitnutzung durch das EPRD – mit Zustimmung der Patienten – gefunden werde, könne es weiter bestehen.

Ab dem 1. Januar 2025 sollen implantierte Knie- und Hüft-Endoprothesen im IRD erfasst werden. Spätestens dann wird klar sein, ob das EPRD fortgeführt wird.

