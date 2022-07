Personalmangel Können Telepräsenz-Roboter Pflegekräfte entlasten?

Das Münchener Start-up Devanthro will mit fernsteuerbaren Robotern die Pflegebranche entlasten. Noch ist der „Robody“ aber in einer frühen Entwicklungsphase.

Der „Robody“ des Start-ups Devanthro. (Foto: Unternehmen) Roboter in der Pflege

Eine Seniorin umarmte den „Robody“, eine andere wollte den menschlich anmutenden Roboterkörper mit den Kulleraugen selbst steuern: Die positiven Reaktionen hätten ihn sehr berührt, berichtet Rafael Hostettler von seinem jüngsten Termin in einer Seniorenresidenz. Mit solchen Stippvisiten will der Gründer des Start-ups Devanthro aktuell herausfinden, wie Ältere auf die Technik reagieren. Denn das Münchener Unternehmen will die ursprünglich für die Forschung entwickelten Geräte fit für den Einsatz in der häuslichen Pflege machen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen