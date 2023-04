PitchBook-Analyse Wie risikobereit sind Digital-Health-Investoren?

Das makroökonomische Umfeld für Start-ups gilt derzeit als schwierig. Die Analysefirma PitchBook stellt in einem Bericht die Investitionen in europäische Digital-Health-Unternehmen vor.

Im Jahresvergleich zeigt sich, dass Digital-Health-Start-ups aus Frankreich/Benelux in den vergangenen Jahren kontinuierlich mehr Geld erhielten. (Foto: imago images / Westend61) Digital-Health-Unternehmen

Köln Zahlen der Unternehmensdatenbank PitchBook zeigen, dass die Straffung der Geldpolitik und die Inflation auch die Geldflüsse in den europäischen Digital-Health-Sektor einschränken. Im ersten Quartal 2023 investierten Risikokapitalgeber nur 812 Millionen Euro in europäische Health-Tech-Unternehmen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2022 gaben sie mit 1,7 Milliarden Euro mehr als doppelt so viel aus.

