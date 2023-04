Plattform GE Healthcare entwickelt Edison weiter

Der US-Konzern will in Deutschland seine Position deutlich ausbauen. Im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie steht der Ausbau der Anwendungen auf der Digital-Health-Plattform Edison.

Mehr als 200 Softwareanwendungen sind bereits auf der GE Plattform Edison implementiert. (Foto: Bloomberg) Das Logo des Unternehmens General Electrics

Köln Der Medizintechnikkonzern GE Healthcare will nach seiner Abspaltung vom Mutterkonzern GE Anfang des Jahres kräftig wachsen und seine Position auch in Deutschland und Europa ausbauen. Dabei legt der Rivale von Siemens Healthineers den Fokus auf die großen Therapiegebiete Kardiologie und Onkologie, wie Rob Walton, verantwortlich für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika im Gespräch mit Handelsblatt Inside sagte. In beiden Therapiebereichen gibt es einen hohen Behandlungsbedarf.

