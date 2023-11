Präventive Bluttests Von Selbstzahlern zur Kassenkooperation

Zur Prävention von Krankheiten bieten einige Start-ups Bluttests an. Kunden müssen diese bisher noch selbst bezahlen. Langfristig sollen zum Beispiel Kassen die Kosten übernehmen.

Die präventiven Bluttests sollen perspektivisch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. (Foto: dpa) Bluttests

München Gesundheitsunternehmen wie Aware, Venture Leap oder Meinlabtest bieten auf unterschiedlichen Wegen Bluttests für Direktkunden an. Das Angebot richtet sich dabei in erster Linie an gesunde Menschen, die präventive Gesundheitstests durchführen und ihre Testergebnisse digital zugesandt bekommen. Das Berliner Bluttest-Start-up Aware bietet beispielsweise die Blutentnahme in eigenen Gesundheitslabs mit anschließender Auswertung in Partnerlaboren an.

Kosten für Prävention auf Patienten ausgelagert

