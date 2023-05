Preventicus Heartbeats Kardiologen bei App eingebunden

Das Start-up hat ein digitales Versorgungskonzept entwickelt. Eine App misst den Herzrhythmus, ein Telekardiologe überprüft das Ergebnis und schickt den Patienten zu einer EKG-Untersuchung.

Grundlage für das Angebot von Preventicus ist ein Selektivvertrag mit verschiedenen Krankenkassen. (Foto: imago images / Westend61) Ein Herzmonitor im Krankenhaus

Düsseldorf Mit „Schlaganfallrisiko senken“ warb die Kaufmännische Krankenkasse Ende April in einem Brief an ausgewählte Versicherten für die App Preventicus Heartbeats. Das Schreiben enthielt einen Zugangscode, mit dem die Empfänger die Anwendung für ein Jahr kostenlos nutzen können.

Dafür müssen sie ihren Finger regelmäßig für 60 Sekunden auf die Smartphone-Kamera legen. Das kardiologische Fachpersonal der Herzklinik Ulm überprüft die Ergebnisse der App. Bei Verdacht auf Vorhofflimmern erhalten die Versicherten innerhalb von zwei Wochen einen Termin zur Untersuchung beim Kardiologen. Denn unregelmäßiges und schnelles Herzklopfen kann zum Schlaganfall führen.

