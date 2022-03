Psychologische Hilfe Wie die App „Krisenchat“ Menschen aus Kriegsgebieten hilft

Das Unternehmen bietet Jugendlichen psychologische Hilfe per Chat an. Zuletzt organisierte „Krisenchat“ aber Hunderte Helfer, um ukrainische Geflüchtete zu unterstützen.

Im Krisenchat werden Kinder und Jugendliche psychologisch betreut. (Foto: Imago) Hilfe im Chat

Düsseldorf Eine junge Frau meldete sich mitten in der Nacht aus der Nähe von Kiew über WhatsApp, weil sie eine Panikattacke erlebte, berichtet Kai Lanz. Er ist Geschäftsführer des gemeinnützigen Unternehmens „Krisenchat“, das digital psychologische Soforthilfe anbietet. Menschen unter 25 Jahren können sich dort per WhatsApp, SMS oder über eine Webseite an einen psychologischen Betreuer wenden, der sie unterstützt.

Kurz nach dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar haben Lanz und sein Team einen Aufruf auf Instagram geschaltet und ukrainisch- und russischsprachige Helferinnen gesucht. „Wir waren von der großen Bereitschaft – kurz nach unserem Aufruf – überwältigt“, sagt Lanz.

Über 200 Ehrenamtliche meldeten sich bei den Berlinern. Unter ihnen sind Psychologen, Psychotherapeutinnen und Sozialpädagogen aus der ganzen Welt. Auch andere Start-ups stellen Menschen, die unter dem Krieg leiden, psychologische Betreuungsangebote kostenlos zur Verfügung.

Gegründet hat Lanz das gemeinnützige Unternehmen während der Coronapandemie im Mai 2020. 50.000 Kinder und Jugendliche wurden bislang im Chat beraten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Finanziert wird der Krisenchat von der Barmer, Techniker Krankenkasse, ein Herz für Kinder, der Beisheim Stiftung und anderen Spendern. Die Psychologen und Psychotherapeuten arbeiten größtenteils ehrenamtlich und sind rund um die Uhr erreichbar.

Philipp Lioznov ist ausgebildeter Psychologe und Psychotherapeut: Seit einigen Tagen ist er als Helfer bei Krisenchat dabei. Er lebt in Wien, sei aber in Russland geboren und habe jüdisch-ukrainische Wurzeln, wie er selbst sagt. Vor wenigen Tagen meldete er sich bei dem gemeinnützigen Unternehmen, kurz danach habe er direkt ein sogenanntes Onboarding erhalten.

Viermal täglich seien je 15 Helfer in einen Videochat eingeladen worden. Dabei hat eine Psychologin des Krisenchats die Werte und Arbeitsweise des Unternehmens vorgestellt. „Mich hat berührt, dass russisch- und ukrainischsprachige Menschen zusammenhalten, in diesem Projekt also zusammenarbeiten“, sagt Lioznov.

Längerfristige Angebote werden gebraucht

Ein Leitfaden und kurze Videos zeigen den Helfern, wie sie eine Betreuung per Chat umsetzen können. „Teilnehmer mussten dem Unternehmen natürlich Dokumente zuschicken, die eine psychologische oder sozialpädagogische Ausbildung belegen“, sagt Lioznov. Nach Absprache werden sie dann in einen Dienstplan eingetragen und über eine Software mit dem Krisenchat verbunden, den sie vom Computer aus bedienen können.

„Unsere Aufgabe ist, Betroffenen einen Raum zu geben, in dem sie ihre Emotionen kommunizieren können, und ihnen dann ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit zu vermitteln – ihnen also zu schreiben, dass wir für sie da sind“, sagt Lioznov.

>>> Lesen Sie hier: Szenarien für das Ende des Ukrainekriegs: Ein langer Weg zum Waffenstillstand

Krieg sei ein Ereignis, das am stärksten traumatisch belaste und bei Kindern besonders schwer zu behandeln sei, erklärt Lioznov. „Für Kinder ist die Welt okay, weil auch die Menschen okay sind – und plötzlich beobachten sie, wie Menschen sich gegenseitig brutal und lebensbedrohlich bekämpfen“, sagt er. Dadurch stellten sie ihr gesamtes Welt- und Werteverständnis infrage. Es gebe kein Richtig und Falsch, kein Gut oder Böse mehr für sie.

Betreuungsangebote für Geflüchtete vorbereiten

Lioznovs Einschätzung nach müssten bereits heute psychologische Angebote für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch aus Russland, vorbereitet werden. „Menschen aus der Ukraine fliehen vor einem schrecklichen Krieg, Menschen aus Russland vor einem Diktator, der sie auf der Straße niederschlägt und einsperrt, weil sie gegen seinen Krieg demonstrieren“, sagt er.

Der Krisenchat-Geschäftsführer Lanz ist sich darüber bewusst: „Wir rechnen damit, dass wir die höchste Nachfrage von Menschen erhalten werden, die vor dem Krieg fliehen.“ Auch erste Unternehmen öffnen ihre Angebote für Geflüchtete oder Angehörige. Die digitale Paartherapie Dearest bietet Familien oder Paaren, die durch Krieg getrennt wurden, eine kostenlose Erstberatung mit einem Psychologen an.

„Bislang sind unsere Fachkräfte nur deutsch- und englischsprachig, wir suchen gerade aber nach Psychologen, die Ukrainisch sprechen“, sagt Geschäftsführerin und Gründerin Katharina Wäschenbach. Das Angebot bewerben sie ebenfalls auf sozialen Medien und ihrer Webseite.

Das Start-up Mindsurance bietet kostenlose Kurse für Führungskräfte an, in denen sie lernen, Teammitglieder, die unter der aktuellen Situation leiden, aufzufangen. Die kostenlosen Angebote der Unternehmen sind jedoch begrenzt, da die Fachkräfte für ihre Arbeit bezahlt werden. „Die Kapazitäten der Ehrenamtlichen bei Krisenchat sind auch limitiert, Kommunen und Länder müssen künftig Mittel für entsprechende psychologische Betreuungsangebote zur Verfügung stellen, um dem Bedarf gerecht zu werden“, fordert Lioznov.

Mehr: Junge Menschen suchen während der Coronapandemie auf dem digitalen Weg nach Hilfe