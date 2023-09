Redcare Pharmacy Online-Apotheke drängt auf Zugang zum E-Rezept-Markt

Seit Juli können Patienten E-Rezepte mit ihrer Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen. Onlineapotheken fühlen sich deshalb benachteiligt: Redcare Pharmacy schlägt eine Lösung vor.

In Apotheken soll das E-Rezept primär über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) gelesen werden. Allerdings sind die Onlineversender bei dieser Lösung außen vor. (Foto: dpa) Gesundheitskarte

Düsseldorf Im kommenden Jahr soll das elektronische Rezept in Deutschland Pflicht werden. Für Patienten, die ihr Rezept in einer Onlineapotheke einlösen wollen, gibt es aber noch keinen einfachen digitalen Einlöseweg. Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) hat eine solche Lösung entwickelt. Olaf Heinrich, neuer Chef der niederländischen Internetapotheke, will erreichen, dass diese rechtzeitig eingeführt werden kann. Sonst, so seine Befürchtung, werden die Arzneimittelversender auf dem Markt für E-Rezepte das Nachsehen haben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen