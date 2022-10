Risikokapital Gesetzliche Krankenkassen investieren kaum Geld in Start-ups

Durch das Digitale-Versorgung-Gesetz können gesetzliche Krankenkassen in digitale Innovationen investieren. Nur zwei Kassen machen von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Gesetzliche Krankenkassen dürfen zwei Prozent ihrer Rücklagen in die digitale Gesundheitswirtschaft investieren.

Köln Mit der App Oviva überwachen Nutzerinnen und Nutzer ihre Ernährung. Sie fotografieren ihre Speisen und Getränke, lernen in digitalen Kursen die Ernährung zu verbessern und chatten mit einem Coach. Die Barmer glaubt an die Idee und hat sich über den Berliner Risikokapitalgeber Earlybird Ventures an Oviva beteiligt.

Gesetzliche Krankenkassen dürfen durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) bis zu zwei Prozent ihrer Finanzreserven in Digital-Health-Fonds investieren. Gebrauch machen von dieser Möglichkeit allerdings nur die IKK Classic und die Barmer. Die Zurückhaltung hängt mit der desaströsen Finanzsituation der Kassen zusammen.

Umfrage bei den fünf größten Krankenkassen

