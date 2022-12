Rocketlane Medical Ventures Urologen entwickeln Prostatakrebs-App

Die beiden Urologen Jan-Niclas Mumm und Severin Rodler haben eine App für Prostatakrebs-Patienten entwickelt. Ein Dresdner Pharmavertriebler wird der neue Mehrheitseigentümer.

Jan-Niclas Mumm (l.) und Severin Rodler. Die App-Entwickler

Köln Prostatakrebs ist in der Regel keine tödliche Krankheit, aber die Genesung ist kompliziert. Denn nach der Entfernung des Tumors leiden Patienten an Erektionsstörungen und Inkontinenz. „Die Patienten fallen mit diesen postoperativen Problemen oft in eine Versorgungslücke. Unsere App soll hier helfen“, sagt Jan-Niclas Mumm.

