SAP S/4HANA Umstellung auf IS-H-Nachfolger in Kliniken zu kurzfristig?

SAP wird seine Krankenhaussoftware IS-H einstellen. Erste Alternativen sind bekannt, dennoch befürchten Anwendervertreter, dass der Umstieg zeitlich knapp wird.

Ab 2027 erledigt die Krankenhaussoftware IS-H Wartungsarbeiten für Kliniken nur noch gegen einen Aufpreis, ab 2030 gibt es keine Updates mehr. (Foto: dpa) SAP

Düsseldorf Weil der Softwarehersteller SAP in ein paar Jahren keine Updates mehr für seine Krankenhaussoftware IS-H einstellen will, steigt T-Systems Austria nun in die Entwicklung eines IS-H-Nachfolgers ein. Das teilte die Deutschsprachige SAP Anwendergruppe (DSAG) mit. Basierend auf dem System S/4HANA soll die Software ab 2025 Krankenhäusern in Österreich und der Schweiz zur Verfügung stehen.

