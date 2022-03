Sempora-Studie Apotheken wollen digitaler werden

Befragte Apotheker halten digitale Angebote für eine Notwendigkeit, haben diese bislang aber kaum im Portfolio. Die größte Bedrohung ist der Markteinstieg des Onlinehändlers Amazon.

Das angekündigte e-Rezept sorgt für einen Wandel in der Apothekenlandschaft. (Foto: dpa) Apotheken in Aufruhr

Düsseldorf In Deutschland ist das elektronische Rezept (E-Rezept) noch nicht eingeführt, sorgt bereits aber für Veränderungen am Apothekenmarkt: Fahrradkurierdienste starten mit Medikamentenlieferungen, branchenfremde Onlinehändler steigen in das Geschäft ein, die Testung des E-Rezeptes wird zwischen Krankenkassen, Ärzten und der Gematik stets diskutiert.

Eine aktuelle Studie der Managementberatung Sempora zeigt, dass Apotheker mit einer grundlegenden Veränderung der Apothekenlandschaft durch das E-Rezept rechnen. Die Pharmaindustrie geht davon aus, dass das E-Rezept vor allem den Umsatz von Versandhändlern steigern wird (87 Prozent).

