Sicherheitsmängel Krankenkassen müssen Ident-Verfahren per Smartphone abschalten

Offenbar gibt es bei einigen Identifikationsverfahren per Smartphone Sicherheitsprobleme. Nun dürfen Krankenkassen diese wohl nicht mehr nutzen.

Video- und Robo-Ident sind Verfahren, die die Versicherten bei fast allen Kassen nutzen können, um ihre Identität zu bestätigen. (Foto: dpa) Smartphone

Berlin Den deutschen Krankenkassen ist die Identifikation ihrer Versicherten per Smartphone untersagt worden. Die zuständige Gematik-Gesellschaft hat in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Verfügung an die Kassen verschickt, die ihnen die Nutzung sogenannter Video- und Robo-Ident-Verfahren verbietet.

