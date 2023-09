Simpleclub Lernhelfer für medizinische Fachangestellte

Die Medizinische Hochschule Hannover nutzt die populäre Lern-App Simpleclub künftig für ihre MFA-Ausbildung. Das Start-up wiederum positioniert sich als Helfer gegen den Fachkräftemangel – und hofft auf einen lukrativen Markt.

Die App für angehende Medizinische Fachangestellte. (Foto: Karin Kaiser/MHH) Simpleclub

Köln Einen digitalen Begleiter zum Ausbildungsstart: Anfang August haben 25 junge Menschen an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) mit der Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten (MFA) begonnen. Die Smartphone-Anwendung Simpleclub soll sie in der dreijährigen Ausbildungszeit unterstützen – mit Inhalten in Text, Bild und Video. „Das Ziel ist es, mit modernen Lern-Apps die Ausbildung zu verbessern“, sagt Frank Lammert, Professor und Vizepräsident der MHH mit insgesamt etwa 10.000 Beschäftigten.

