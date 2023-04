Smart Reporting 15 Millionen Euro für Befundungssoftware

Das Start-up hat eine Software für die Befundung entwickelt. Mit dem neuen Kapital möchten die Münchener expandieren.

Wieland Sommer (links) und Peter Vanovertveld, die Geschäftsführung von Smart Reporting. (Foto: Unternehmen) Smart Reporting

Düsseldorf Das Start-up Smart Reporting startete 2014 mit der Idee am Markt, die Befundung von medizinischen Bildern zu digitalisieren. Dafür haben sie Details in einer Röntgenaufnahme codiert und als standardisierte Daten hinterlegt. „Befunde, die in Freitext geschrieben sind, unterscheiden sich stark voneinander“, berichtet Gründer Wieland Sommer.

