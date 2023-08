Start-up Doccla Telemonitoring-Unternehmen übernimmt Open TeleHealth

Von der Übernahme erhofft sich Doccla vor allem eine stärkere globale Präsenz, denn das junge Unternehmen gewinnt damit Kunden in 13 Ländern.

Düsseldorf Gesundheitsversorgung von zu Hause aus – dieses Versprechen will das britische Start-up Doccla nun auch in Deutschland einlösen. Die „virtuelle Klinik“, wie Doccla sein Angebot selbst nennt, besteht aus verschiedenen medizinischen Messgeräten und einem Smartphone, die über eine Plattform mit medizinischem Personal verbunden werden.

In Großbritannien funktioniert das Geschäftsmodell gut: Doccla ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und beschäftigt mittlerweile 100 Mitarbeiter. Investiert hat in das Start-up unter anderem der US-amerikanische Wagniskapitalgeber Geral Catalyst, der bereits am Telemonitoring-Einhorn Cadence beteiligt ist, mit den USA aber einen anderen Zielmarkt hat.

