Start-up Hellomed Onlineapotheke will mit vorsortierten Tabletten punkten

Das Berliner Start-up wirbt damit, das Risiko von Fehlmedikationen zu senken. Neu ist der Ansatz nicht – doch klassischen Apotheken fehlen finanzielle Anreize.

Felix Morawski, Enrico Bernado, Tim Bogdan (v.l.n.r.). (Foto: Privat) Die Gründer von Hellomed

Köln Ein Tütchen für morgens, eines für den Mittag – und eines für den Abend: Mit der Vorsortierung von Medikamenten und einer begleitenden App will Hellomed Fehlmedikationen bei chronisch kranken Menschen vorbeugen. „Wir machen die zeitaufwendige und fehleranfällige Sortierung von Pillen per Hand sowie das oft überfordernde Medikations- und Rezeptmanagement mühelos“, sagt Tim Bogdan, der das Berliner Start-up im vergangenen Jahr zusammen mit Enrico Bernardo und Felix Morawski gegründet hat. Bestellen können Kunden bei der Online-Apotheke seit Anfang dieses Jahres. Mehrere Hundert Kunden habe man bereits, so die Gründer.

