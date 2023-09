Start-up theblood Periodenblut als Quelle für Gesundheitsdaten

Die Verwendung von Periodenblut zur Erhebung von Gesundheitsdaten ist bisher kaum erforscht. Das Start-up theblood arbeitet an einer neuen Methodik, um die Blutanalyse zu standardisieren.

Die beiden Gründerinnen von theblood. (Foto: Unternehmen) Miriam Santer (l.) und Isabelle Guenou

In öffentlichen Toiletten verweisen oft Hinweisschilder darauf, dass Periodenprodukte im dafür vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen sind. Sie machen deutlich, wo Menstrualblut üblicherweise hingehört: In den Müll. Das Berliner Start-up theblood zählt zu jenen Unternehmen, die in der Analyse von Menstrualblut jedoch einen medizinischen Verwendungszweck erkennen. Die Gründerinnen Isabelle Guenou und Miriam Santer sehen hier eine effektive Alternative für die übliche Blutentnahme. Das 2022 gegründete Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss einer ersten klinischen Studie und will diesen Herbst zudem eine mobile App anbieten.

Von der Anamnese zum Feedback in der App

