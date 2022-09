Start-ups Mehr Umsatz in den USA – mehr Nutzer in Deutschland

Viele Start-ups aus der Gesundheitswirtschaft starten am US-Markt, wenn sie hierzulande eine gewisse Nutzerzahl aufgebaut haben. Programme wie German Entrepreneur helfen Teams bei Expansion.

Erfahrene Gründer berichten von hohen Umsätzen in den USA und höheren Nutzerzahlen in Deutschland. (Foto: imago images/photothek) Deutsche Start-ups in den USA

Düsseldorf Schneller als geplant starten Philip Billaudelle und Lucia Payo Molina am US-Markt. Sie haben Exakt Health im vergangenen Jahr gegründet, in die USA expandieren wollten die Gründer ursprünglich erst nächstes Jahr. Das Start-up bietet ein digitales Physiotherapie-Programm für Menschen mit Sportverletzungen an. Die App kann unabhängig von einem Arzt eingesetzt werden und zeigt in Videos Übungen zum Nachmachen.

