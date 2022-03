Telematikinfrastruktur 14 Krankenhäuser werden sanktioniert

Kliniken müssen seit 2022 an das Datennetz im Gesundheitswesen – die Telematikinfrastruktur - angeschlossen sein. Bei Nicht-Anschluss drohen Sanktionen.

Zuckerbrot und Peitsche – dieses Gestaltungsprinzip zieht sich durch verschiedene Gesetze des ehemaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU). Praxisärzte müssen schon seit einigen Jahren Honorarkürzungen hinnehmen, wenn die Praxis nicht an die Telematikinfrastruktur (TI) – das Datennetz im Gesundheitswesen – angeschlossen ist.

Seit 2022 müssen nun auch Krankenhäuser laut Krankenhausentgeldgesetz einen Anschluss an die TI nachweisen. Können sie dies nicht, drohen Sanktionen. So geschehen in einigen Krankenhäusern, wie der zuständige Verband der Ersatzkassen (vdek) gegenüber Handelsblatt Inside mitteilt.

