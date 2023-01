Telematikinfrastruktur Hersteller kündigen Highspeed-Konnektoren an

Die Gesundheits-IT-Unternehmen ehex und RISE haben angekündigt, Highspeed-Konnektoren auf den Markt zu bringen.

Konnektoren sind spezielle Router, mit denen sich medizinische Einrichtungen an die Telematikinfrastruktur anschließen. (Foto: imago stock&people) Telematikinfrastruktur

Berlin Das Dortmunder Unternehmen ehex entwickelt einen Highspeed-Konnektor. „Wir sind mitten im Zulassungsverfahren“, sagte Geschäftsführer Frédéric Naujokat zu Handelsblatt Inside. „Wir rechnen damit, dass unser Highspeed-Konnektor im Sommer dieses Jahres zugelassen wird.“

Auch das österreichische Gesundheits-IT-Unternehmen RISE kündigte gegenüber Handelsblatt Inside einen Highspeed-Konnektor an. „Die Zulassung und Zertifizierung sind in der Durchführung“, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Eines von mehreren nötigen Verfahren sei bereits erfolgreich durchlaufen worden. RISE biete den Konnektor bereits seit einiger Zeit ersten Kunden zum Test an.

