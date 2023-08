Telematikinfrastruktur Keine Kostenersparnis mit Konnektoren-Update

Der erste Konnektorhersteller hat grünes Licht für sein Konnektoren-Update bekommen. Geld spart die Kasse mit dem günstigeren Update nicht.

(Foto: AP) IT-Infrastruktur

Köln Der Konnektor – dieses unscheinbare kleine Gerät in der Arztpraxis – hat in den vergangenen Jahren für viel Diskussionsstoff gesorgt. Konnektoren sind Router, die Arztpraxen und Apotheken an das Gesundheitsdatennetz, die Telematikinfrastruktur (TI), anschließen. Sie gewährleisten den sicheren Datenaustausch. Allerdings laufen die RSA-Sicherheitszertifikate in den Konnektoren nach fünf Jahren ab, sodass die Geräte nicht mehr nutzbar sind. In den vergangenen Jahren war umstritten, ob diese Sicherheitszertifikate durch ein Update verlängert und damit der Austausch des gesamten Routers umgangen werden kann.

