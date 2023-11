Terminbuchung beim Arzt Doctolib launcht Patientenmessenger

Ab sofort können Patienten über die Doctolib-App chatten. Eine Funktion, die Jameda bereits anbietet - und dennoch kaum an Reichweite gewonnen hat.

Immer mehr Patienten buchen ihre Arzttermine in der App. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk Doctolib

Köln Die Location, die Doctolib für die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Start-ups gewählt hatte, war an Symbolik kaum zu überbieten. Bis in den 45. Stock konnten Gäste gestern Abend mit dem Aufzug im Colonia-Turm fahren, dem ehemals höchsten Wohnhochhaus Deutschlands. Hoch hinaus will das französische Start-up im deutschen Gesundheitsmarkt. Mit einer neuen Messenger-Funktion für Patienten will das Start-up diesem Ziel ein Stück näherkommen.

Zeitgleich fanden Jubiläumsveranstaltungen in München, Berlin und Hamburg statt - also dort, wo Doctolib eine gute Marktdurchdringung erreicht hat.

