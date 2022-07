Übernahme Schweizer Femtech Ava von US-Firma gekauft

Der Käufer FemTec Health will auch mit Firmenübernahmen eine ganzheitliche Plattform für Frauengesundheit bauen.

Bidder ist Gründerin von Ava. (Foto: Unternehmen) Lea von Bidder

Für Außenstehende war die am Dienstag in den USA veröffentlichte Meldung eine Überraschung: Eine US-Firma hat für einen nicht genannten Kaufpreis Ava aus Zürich übernommen. Ausgerechnet eines der europäischen Vorzeige-Unternehmen im sogenannten Femtech-Markt gibt damit seine Eigenständigkeit auf. Als Femtech bezeichnet werden Unternehmen, die digitale Gesundheitslösungen für Frauen entwickeln. Ava vertreibt ein smartes Armband zum Tracken der Fruchtbarkeit. Um die 45 Millionen Dollar an Risikokapital sind seit der Gründung vor acht Jahren in das Start-up geflossen. Laut Ava hat die Technologie bis heute 70.000 Frauen geholfen, schwanger zu werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen