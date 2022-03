Ukraine-Krieg BSI warnt vor mehr Cyberangriffen

IT-Experten schätzen, dass Krankenhäuser die IT-Sicherheit ad hoc nicht hochfahren können. Kliniken äußern sich zurückhaltend, wenn es um die Umsetzung der geforderten Maßnahmen geht.

Laut Experten ist die IT-Security in Deutschland unterfinanziert. (Foto: imago images/Chris Emil Janßen) IT-Sicherheit

Düsseldorf Angesichts des Ukrainekrieges wächst bei Sicherheitsbehörden die Sorge vor Cyberangriffen. Das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte eine Warnung an Unternehmen, Behörden und Kliniken geschickt, in dem die Behörde die Bedrohungslage mit der zweithöchsten Warnstufe orange bewertet.

Erreichen will das BSI mit der Warnmeldung nicht nur Kliniken, die zur Kritischen Infrastruktur (KRITIS) zählen, sondern alle Krankenhäuser. Ein Krankenhaus ist ein KRITIS-Betreiber, wenn dort jährlich 30.000 Patienten stationär behandelt werden.

