Umfrage Jeder vierte Arzt nutzt Künstliche Intelligenz

Diagnostik ist nach Ansicht der Mediziner die wichtigste Anwendung für KI. Bei der Digitalisierung der eigenen Praxis benötigen neun von zehn Befragten externe Unterstützung.

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung

Frankfurt Ärztinnen und Ärzte in Deutschland sind davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz (KI) in der Diagnostik und Patientenunterstützung eine immer größere Rolle spielen wird. Das zeigt eine Umfrage unter 336 Medizinern, die das Pharmaunternehmen Bayer beim Deutschen Innovationsinstitut in Auftrag gegeben hat. Handelsblatt Inside liegt die Untersuchung vorab vor.

