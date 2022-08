Umfrage Start-up-Verband hat optimistische Finanzaussichten

Die Teilnehmer der Umfrage schätzen die Investitionsbereitschaft im digitalen Gesundheitsmarkt eher positiv ein. Experten sind hingegen skeptisch.

Noch nie wurde so viel Geld in die Start-ups der Branche investiert wie im vergangenen Jahr. (Foto: IMAGO/Westend61) Digital Health Start-ups

Düsseldorf 900 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in Digital-Health-Start-ups investiert. Das ist so viel wie in zehn Jahren zuvor zusammen. Doch ist die Zeit des einfachen Geldes vorbei? Diese Frage hat der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) seine Mitglieder per E-Mail gefragt. 50 der insgesamt 171 Mitgliedsunternehmen und 16 Investoren aus der DACH-Region haben teilgenommen. Die Auswertung liegt Handelsblatt Inside vor, das Stimmungsbild fällt optimistisch aus. Experten blicken jedoch pessimistischer auf die Investitionsbereitschaft im Digital-Health-Markt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen