Umfrage Welche Anbieter von Gesundheits-Apps sind vertrauenswürdig?

Der erste Vertrag mit einer gesetzlichen Krankenkasse gilt für manches Gesundheits-Start-up als Durchbruch. Doch wie gut kommt die Zusammenarbeit bei den Versicherten an?

Laut einer Befragung gelten Krankenkassen als bevorzugte Anbieter. (Foto: imago images/Cavan Images) Gesundheits-Apps

Köln Die Zahlungsbereitschaft für Gesundheits-Apps ist hierzulande gering. Das zeigt eine Umfrage der Schweizer Unternehmensberatung Zühlke, die Handelsblatt Inside vorab vorliegt. Das Unternehmen befragte Anfang des Jahres 1000 Menschen in Deutschland per Onlinefragebogen. Die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) gab an, für eine Gesundheits-App nichts bezahlen zu wollen. Ein Viertel war bereit, bis zu zehn Euro im Monat zu bezahlen. Mehr als 30 Euro pro Monat würden nur zwei Prozent der Befragten ausgeben.

