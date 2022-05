Vereinsgründung E-Rezept-Enthusiasten wollen digitale Verordnung fördern

Unternehmen der Gesundheitswirtschaft haben einen Verein gegründet, um die Einführung der digitalen Verordnung zu beschleunigen.

Bisher wird das digitale Rezept in Deutschland nur selten ausgestellt. (Foto: dpa) E-Rezept

Berlin Mit dem elektronischen Rezept (E-Rezept) geht es in Deutschland kaum voran. Das hat Unternehmen der Gesundheitsbranche so verärgert, dass sie am Dienstag in Berlin den Verein „E-Rezept-Enthusiasten“ gegründet haben. Unter den Mitgliedern sind die Software-Hersteller CompuGroup und Medatixx, der Apotheken-IT-Dienstleister Noventi, die Online-Apotheke Shop Apotheke, der Videosprechstunden-Anbieter Zava sowie D-Trust, ein Unternehmen der Bundesdruckerei-Gruppe. Auch Christian Klose, der ehemalige Leiter der Unterabteilung E-Health im Bundesgesundheitsministerium, der nun für IBM tätig ist, ist als Privatperson Mitglied.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen