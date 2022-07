Videosprechstunde Wie Anbieter trotz Limitierung wachsen wollen

Mit Beginn der Corona-Pandemie konnten Ärzte die Videosprechstunde unbegrenzt abrechnen. Seit April dürfen sie nur 30 Prozent alle Behandlungen im Videochat in Rechnung stellen.

Seit April sind die digitalen Artkonsultationen begrenzt. (Foto: dpa) Videosprechstunde

Düsseldorf Seit der Coronapandemie ist die Videobehandlung im Trend. Ärzte wichen auf sie aus, um ihr Personal und sich vor einer Coronainfektion zu schützen. Dass sie an der virtuellen Sprechstunde festhalten, zeigt eine Auswertung der Techniker Krankenkasse (TK). Während TK-Versicherte 2019 in der zweiten Jahreshälfte 297-mal einen Arzt per Video kontaktierten, waren es im gleichen Zeitraum 2020 361.000 Versicherte. 580.000 Versicherte sprachen einer Ärztin im ersten Halbjahr 2021 im Videochat.

