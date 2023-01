Volta Medical 38 Millionen Euro für Herz-Algorithmen

Die Künstliche Intelligenz des Unternehmens soll Ärzten bei der Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern helfen.

Eine Künstliche Intelligenz wertet den Herzrhythmus in Echtzeit für Ärzte aus. Volta Medical

Düsseldorf Das Herz schlägt schnell und unregelmäßig. Patienten fühlen sich schwach oder ihnen wird schwindelig. Das Risiko für einen Schlaganfall ist bei Vorhofflimmern erhöht. Die häufigste und gefährlichste Herzrhythmusstörung kann nicht geheilt werden; verschiedene Behandlungsmethoden lindern die Beschwerden nur.

Das französische Start-up Volta Medical hat ein System entwickelt, das Ärzte bei der Ablation am Herzen unterstützt. Bei diesem medizinischen Eingriff werden Erregungsherde über einen Katheter verödet und so ausgeschaltet. Mit Künstlicher Intelligenz (KI) will das Unternehmen Ärzten die relevanten Areale in den Herzvorhöfen zeigen, die zum „Flimmern“ führen.

