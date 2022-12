Wagniskapital Speedinvest setzt 500 Millionen-Euro-Fonds auf

Geldgeber Speedinvest aus Berlin sammelte 500 Millionen Euro für seinen Fonds sein. Geschäftsführer Oliver Holle kündigte an, dass damit insgesamt 100 neue Unternehmen ins Portfolio aufgenommen werden sollen.

Speedinvest will sein Portfolio erweitern. (Foto: imago images/Cavan Images) Start-up

Düsseldorf Start-up-Investor Oliver Holle will die allgemeine Krisenstimmung in der Tech-Branche nutzen, um gute Deals zu schließen. „Aktuell ist der Druck geringer, die Konkurrenz auch und die Erwartungen der Gründer sind realistischer“, sagte der Chef des Berliner Frühphaseninvestors Speedinvest Handelsblatt Inside. Insgesamt investiert die Firma in Unternehmen aus sechs Branchen. 23 von ihnen sind Unternehmen aus der digitalen Gesundheitswirtschaft.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen