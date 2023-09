Wearables & Gesundheits-Apps Warum DiGA vor allem reiche Menschen erreichen

Gesundheits-Apps und Wearables zeigen bei reichen Menschen mehr Wirksamkeit. Digitale Gesundheitsanwendungen könnten eine Veränderung mit sich bringen.

Laut Rolf van Lengen vom Fraunhofer-Institut müssen bei der Nutzung von Apps und Wearables sowohl die Akzeptanz der Patienten als auch die Akzeptanz der Ärztinnen und Ärzte beachtet werden. (Foto: imago images/Shotshop) Wearables

Digitalen Gesundheitsprodukten wird zugeschrieben, dass sie den Zugang zu Gesundheitsmaßnahmen erleichtern. Die Lücke zwischen niedrigem und hohem sozioökonomischem Status in der Bevölkerung könnte auf diesem Wege geschlossen werden, so die Annahme. Doch wie diverse Studien mittlerweile belegen, sieht die Realität anders aus. Zwar ist der Forschungsbereich rund um Digital-Health-Tools noch jung und wenig erforscht, bisherige Ergebnisse, inklusive einer Studie der WHO (World Health Organization), zeigen aber: „Digitale Gesundheit ist nicht für alle Menschen gleich zugänglich.“

