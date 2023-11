Wechseljahre Mehr Aufmerksamkeit für Start-ups mit digitalen Lösungen

Start-ups, die digitale Lösungen für Frauen in den Wechseljahren anbieten, bekommen mehr Aufmerksamkeit. Digitale Lösungen reichen für ein Investment aber nicht unbedingt aus, sagt die Auxxo-Gründerin.

In den vergangenen Jahren ist die Bereitschaft, in den Bereich Menopause zu investieren, laut Brancheninsidern gewachsen. (Foto: imago images/MASKOT) Menopause

München Im Oktober dieses Jahres erwarb der Iserlohner Arzneimittel- und Medizinproduktehersteller Medice die App Femfeel. Mitte November verkündete wiederum das Jungunternehmen Frieda Health ein 2,5 Millionen-Euro-Investment vom Schweizer Venture Builder Maximon. Was beide Start-ups gemeinsam haben: Sie bieten digitale Lösungen für Frauen in den Wechseljahren an. Ein Markt, der es in den letzten Jahren schwer hatte, langsam aber vermehrt Aufmerksamkeit erhält.

