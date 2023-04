Weltgesundheitsorganisation Krause verantwortet digitale Pandemiebekämpfung

Gérard Krause hat als Wissenschaftler zahlreiche Digital-Health-Anwendungen mitentwickelt. Jetzt baut der deutsche Epidemiologe eine neue Überwachungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation auf.

Nach einer guten Dekade am Robert-Koch-Institut und dann den letzten zwölf Jahren in der Forschung am Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) will Gérard Krause wieder näher an die praktische Arbeit heranrücken.

Köln Wie neuartige Erreger sich ausbreiten, hat Gérard Krause bereits als Medizinstudenten interessiert. Er promovierte in der Tropenhygiene, bildete sich danach als Assistenzarzt an verschiedenen Unikliniken in der Tropenmedizin und Krankenhaushygiene weiter. Bevor er sich in der Covid19-Pandemie als Digital-Experte einen Namen machte, habilitierte er im Jahr 2005 an der Berliner Charité in Epidemiologie und Hygiene.

