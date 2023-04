Zahnmedizin Neue Werkstoffe für 3D-gedruckte Kronen

Immer mehr Zahnärzte und Kieferorthopäden setzen auf Zahnersatz aus dem 3D-Drucker. Noch ist unklar, wie lange die Werkstoffe haltbar sind.

Noch ist unsicher, wie haltbar die verwendeten Kunststoffe im Vergleich zu klassischen Lösungen aus Keramik sind.

Köln Dauerhaften Zahnersatz aus dem 3D-Drucker innerhalb eines 60-minütigen Zahnarztbesuches direkt in der Praxis designen und produzieren – das ist die Vision von SprintRay. Der US-Hersteller von 3D-Druckern möchte die Handarbeit ablösen. Beim herkömmlichen Verfahren läuft es so: Aus einem Abdruck des Gebisses erstellt man ein Modell aus Gips. Mit dieser Vorlage schnitzt ein Zahntechniker Wachsmodelle, bevor dann in einem Gussverfahren die individuell passenden Zahnkronen oder -brücken entstehen. Heute können Kiefer und Zähne digital gescannt werden – so entfällt der für Patienten teils unangenehme Abdruck mit einem Löffel voller Knetmasse.

