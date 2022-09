Zava Telemediziner stellt elektronische AU für Kassenpatienten aus

Ärzte stellen in einer Videosprechstunde häufig Krankenscheine aus. Bei dem Teleanbieter Zava gibt es jetzt auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für Kassenpatienten.

Ärzte dürfen den Schein nach einer Videosprechstunde austellen. (Foto: dpa) Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Köln Für den Hausarzt Claudio Del Prete ist die Videosprechstunde längst in den Arbeitsalltag integriert. Hierfür hat er sich täglich Zeitfenster reserviert. Rund zehn Prozent seines Umsatzes macht er mit der Teleberatung, schätzt er. In der Regel stellt Del Petre in jeder Sitzung ein Rezept oder eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus, unabhängig davon, ob er Patienten in seiner Praxis behandelt oder am Bildschirm berät.

