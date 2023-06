Angespannte Wohnungsmärkte Im Neubau könnten Mieter bald mehr als 30 Euro pro Quadratmeter zahlen

Das Mietniveau in den Top-Städten wird einer Analyse zufolge weiter ansteigen. Ein Grund: der Zuzug internationaler Fachkräfte.

Der deutliche Anstieg im vergangenen Jahr ist erst der Anfang: Die Mieten im Neubau dürften in den angespannten Wohnungsmärkten der Top-Städte in absehbarer Zukunft auf über 30 Euro pro Quadratmeter steigen. So schätzt zumindest der Investmentberater Prea laut einer Analyse die Entwicklung in den kommenden Jahren ein. Die hohe Nachfrage und eine geringe Regulierung sind laut Prea-CEO Gabriel Khodzitski Gründe dafür, dass für Neubauten mittelfristig „voraussichtlich vermehrt mit Mieten über 30 Euro den Quadratmeter gerechnet wird“. Im Markt für möbliertes Wohnen und im europäischen Ausland würden diese Preise bereits erzielt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen