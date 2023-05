Baugenehmigungen Fortschritt beim digitalen Bauantrag

Eine zentrale Plattform soll künftig schnellere Baugenehmigungen ermöglichen. Doch nur zehn Bundesländer werden es nutzen.

Bauanträge werden hierzulande in der Regel immer noch in Papierform gestellt. Das soll sich ändern. Bundesbauministerin Klara Geywitz stellte nun eine zentrale Plattform vor, auf der Bauanträge künftig digital eingereicht werden können. „Noch in diesem Jahr sollen mehr als die Hälfte der Behörden das neue System nutzen“, sagte Geywitz. Insgesamt existieren in Deutschland 851 „untere Bauaufsichtsbehörden“, bei denen Bauanträge eingereicht werden.

Ziel ist es, die Baugenehmigung zu beschleunigen, indem zum Beispiel die beteiligten Ämter parallel auf den digitalen Antrag zugreifen können. In Zukunft soll auch eine teilautomatische Bearbeitung möglich sein.

