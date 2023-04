Bauhandwerk Weniger Auszubildende

Lange Zeit gingen die Zahlen der Auszubildenden in der Bauwirtschaft noch oben. Nun dreht die Zahl nach unten.

Die Krisenstimmung in der Baubranche schreckt offenbar den Nachwuchs ab. „Nach sechs Jahren in Folge, in denen die deutsche Bauwirtschaft ihre Ausbildungszahlen steigern konnte, sehen wir zum ersten Mal ein Minus von 2,1 Prozent“, sagt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen