Baukrise Mehr Baufirmen in wirtschaftlicher Notlage

Die Zahl der Bauunternehmen, die sich in schwieriger Lage sehen, steigt auf den höchsten Wert seit Juni 2020. Nur in einem Sektor klagen mehr Firmen über wirtschaftliche Sorgen.

Die Zahl der Baufirmen in wirtschaftlicher Schieflage steigt: 8,9 Prozent der Unternehmen sehen sich derzeit in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Das ist der höchste Wert seit Juni 2020, als das Ifo-Institut das erste Mal Firmen dazu befragt hat, und ein Plus von 3,8 Prozentpunkten seit Jahresbeginn. „Der Wohnungsbau steckt in einer tiefen Krise. Das bringt manches Bauunternehmen in Schwierigkeiten“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Nur im Einzelhandelssektor ist der Anteil der Firmen mit wirtschaftlichen Sorgen derzeit noch höher (10,3 Prozent).

