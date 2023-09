Bauwirtschaft Weniger Aufträge, sinkende Umsätze

Im ersten Halbjahr des Jahres sind im Bauhauptgewerbe die Auftragszahlen deutlich gesunken. Ein Bereich ist besonders betroffen.

Die Krise in der Baubranche zeigt sich immer deutlicher in den Zahlen: Das Volumen der Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe ist im ersten Halbjahr real, also kalender- und preisbereinigt, um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken, meldet das Statistische Bundesamt (Destatis). Besonders betroffen ist der Wohnungsbau mit einem Minus von real fast 29 Prozent.

