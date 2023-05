Büroimmobilien Viele Arbeitsplätze bleiben leer

Die Auslastung der Büros bleibt deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Doch trifft dieser Umstand nicht jede Branche gleich.

Die Arbeitswelt hat sich durch die Coronapandemie verändert. Viele Beschäftigte arbeiten häufiger im Homeoffice, so dass die Büros deutlich leerer sind als vor der Pandemie. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Münchener Ifo Instituts. „Aktuell sind 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet“, sagt Ifo-Experte Simon Krause. Vor Corona im Jahr 2019 seien es nur 4,6 Prozent gewesen. Der Anteil der ungenutzten Arbeitsplätze habe sich also fast verdreifacht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen