Büroimmobilien Viele Investitionen könnten sich bald nicht mehr rechnen

Viele Büroimmobilien in den deutschen Großstädten geraten durch moderne Ansprüche zunehmend unter Druck. Gebäude aus einem bestimmten Baujahr sind besonders betroffen.

Mehr als zwei Drittel der Büroimmobilien in den sieben größten deutschen Städten könnten so stark veralten, dass eine Aufwertung nach wirtschaftlichen Kriterien nicht mehr sinnvoll ist. Das hat eine Analyse des Beratungshauses Colliers ergeben. Demnach erhöhen unter anderem Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt und die energetische Effizienz den Druck, den Bestand zu sanieren. Geschieht das nicht, verlieren die Immobilien an Wert, bis schließlich ein Punkt erreicht ist, an dem sich Investitionen nicht mehr rechnen.

