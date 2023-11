Büros Viele Firmen wollen Homeoffice-Regeln beibehalten

Der Großteil der Unternehmen in Deutschland will derzeitige Regeln zum Homeoffice künftig beibehalten. Bei der Anmietung von Büroflächen bleiben Firmen zurückhaltend.

Die meisten Firmen in Deutschland – nämlich 84 Prozent – wollen ihre gegenwärtigen Regeln zum Homeoffice beibehalten, zeigt eine repräsentative Umfrage des Ifo-Instituts unter mehr als 9000 Unternehmen. „Dies gilt in allen Wirtschaftszweigen sowie bei kleineren, mittleren wie größeren Unternehmen gleichermaßen“, sagt Ifo-Forscher Simon Krause. Trotz der öffentlichen Debatte um die Rückkehr ins Büro habe sich das Homeoffice in der Arbeitswelt fest etabliert.

Das Ifo-Institut ermittelt seit April 2022 eine gleichbleibende Quote von einem Viertel aller Beschäftigten im Homeoffice. Angesichts der aktuellen Umfrageergebnisse erwarten die Forscher keinen Rückgang.

