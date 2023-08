DIW-Studie Investitionen in energetische Sanierungen gehen zurück

Immobilieneigentümer geben weniger für energetische Sanierungen aus als noch 2011. Nun wird über den Sinn von Effizienzvorschriften diskutiert.

Der Gebäudesektor verfehlt bisher die Klimaziele der Bundesregierung, und die Investitionen in energetische Sanierungen gehen sogar zurück. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in Kooperation mit dem Baudienstleister Heinze. Im Jahr 2022 gaben Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer demnach rund 67 Milliarden Euro für energetische Sanierungen aus – und damit 40 Prozent mehr als im Jahr 2011. Real, also unter Berücksichtigung der Inflation, wurde jedoch 13 Prozent weniger investiert als vor elf Jahren.

