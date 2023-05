Eigenleistungen beim Hausbau Wann sich Eigenleistungen lohnen und worauf Bauherren achten sollten

Durch Eigenleistung beim Hausbau Kosten senken – das klingt verlockend einfach. Doch im Vorfeld müssen Bauherren Vieles bedenken.

Wer handwerklich geschickt ist und sich auskennt, kann sogar beim Verputzen der Wände anpacken. (Foto: imago/Westend61) Eigenleistungen beim Hausbau

Gestiegene Baukosten und Zinsen sowie Engpässe in Handwerksbetrieben verteuern und verzögern Bauprojekte. Das macht die Idee, beim Bau selbst mit anzupacken, besonders attraktiv. Doch was so einfach klingt, kann am Ende zu einer großen Belastung werden: „In der Praxis führen Eigenleistungen oft zu Komplikationen“, warnt Erik Stange vom Bauherren-Schutzbund. „Das liegt vor allem daran, dass Bauherren die eigenen Fähigkeiten und den notwendigen Zeitaufwand oft überschätzen.“

