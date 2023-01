Einzelhandel IPH Gruppe vermietet in schwierigem Marktumfeld mehr Fläche

Das Unternehmen schafft es, mehr Fläche als im Vorjahr zu vermieten. Doch die derzeitige Marktlage macht es dem Unternehmen nicht einfach.

Die auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte IPH Gruppe hat 2022 gut 64.000 Quadratmeter Fläche vermietet – und damit mehr als im Jahr zuvor, als 58.000 Quadratmeter zusammenkamen. Auf Mietvertragsverlängerungen und Neuabschlüsse entfällt je die Hälfte des Vermietungsumsatzes.

Für Lars Jähnichen, Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien, ist das ein erfreuliches Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld: So dauerten Mietverhandlungen vor allem im Non-Food-Bereich heute „nicht selten doppelt so lange wie vor Beginn der Pandemie“. Auch die Laufzeiten der Mietverträge hätten sich reduziert: „Heute sehen wir oft drei bis fünf Jahre statt oft sieben Jahre vor Corona und teils zehn Jahre vor 2018.“

