Elektroauto Was Mieter und Eigentümer zur eigenen E-Ladesäule wissen müssen

Mieter haben ein Recht auf den Umbau eines Hauses, um ihr Elektroauto zu laden. Eigentümer können mit guter Planung die Kosten gering halten – und sich ein neues Geschäftsfeld erschließen.

Am liebsten laden Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos ihr Fahrzeug vor der eigenen Haustür auf. (Foto: dpa Picture Alliance) E-Ladesäule

Elektroautos erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Weltweit, auch in Deutschland. Seit Jahresbeginn wurden hierzulande nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamts rund zwei Millionen Pkw neu zugelassen – fast jeder fünfte davon fährt rein elektrisch. Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos um rund 60 Prozent zugenommen.

Eigenheimbesitzer laden ihre Elektromobile häufig zu Hause, hat die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur in einer Befragung festgestellt. Das ist in der Regel günstiger als an öffentlichen Ladesäulen – und komfortabel: Abends oder am Wochenende angestöpselt, lädt das Auto, während der Halter schläft oder im Haus beschäftigt ist.

