Elektromobilität Start-up Energize will Tankstellen für E-Autos bauen

In Innenstädten fehlen Ladestationen für E-Autos. Das Start-up Energize kommt mit einem Angebot auf den Markt, das klassischen Tankstellen ähnelt.

In Düsseldorf eröffnet die erste vom Start-up Energize geplante Schnelllade-Tankstelle. (Foto: Energize) E-Mobilität

Auf den Straßen fahren immer mehr Elektroautos. Am 1. Januar 2023 waren zum ersten Mal mehr als eine Million Elektrofahrzeuge zugelassen, ein Plus von 64 Prozent innerhalb eines Jahres, hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) ermittelt. Wahrscheinlich wären es noch mehr, wenn vor allem in den Großstädten das Laden der Fahrzeuge nicht so kompliziert wäre. Denn ausreichend Lademöglichkeiten gibt es im direkten Umfeld zur Wohnung häufig nicht. Das dürfte viele potenzielle Käufer abschrecken.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen